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    «Реал Сосьедад» — «Леганес»: онлайн-трансляция начнется в 17:15

    Реал Сосьедад — Леганес (12.05.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Реал Сосьедад — Леганес17:15
    В 17:15 в испанской Примере начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Леганес».

    Последний матч между собой: «Леганес» — «Реал Сосьедад» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Сосьедад» — «Леганес». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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