Промес не обращает внимания на «хейтеров»

Полузащитник «Спартака»прокомментировал слова некоторых СМИ, согласно которым он не показывает той игры, которую от него ждут.

«Это чушь. Для меня здесь все просто: это чушь. Никогда не слежу за тем, что говорят люди, которые не разбираются в футболе.

Если они говорят, что я был хорош, а потом стал не так уж и хорош, то, возможно, они просто слишком много думают и говорят обо мне, понимаете? Я уже четыре года в "Спартаке", и все это время держу определенный уровень.

Всегда уверен в себе. Потому как знаю, что могу. Знаю, как много работаю и на что способен. Спасибо болельщикам, которые поддерживают меня. А говорящие "Он уже не тот и бла-бла-бла" — посмотрите на мою статистику. Продолжаю трудиться. А на "хейтеров" не обращаю внимания», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».