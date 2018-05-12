«Монако» — «Сент-Этьен»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Монако» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Монако»).

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