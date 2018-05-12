«Майнц» — «Вердер»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вердер» — «Майнц» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Майнц»).

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