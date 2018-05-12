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    Кулишев: Если «Локомотив» хочет меня видеть в команде, то я за

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    Артем Кулишев
    На фото:Артем Кулишев
    Полузащитник петербургского «Динамо» Артем Кулишев признался, что в следующем сезоне хочет играть в премьер-лиге.

    24-летний хавбек с 17 голами выиграл снайперскую гонку ФНЛ, а в СМИ появилась информация о том, что Кулишевым интересуется «Локомотив».

    «После завершения турнира я поблагодарил партнеров по команде. В первую очередь их заслуга в том, что я стал лучшим бомбардиром ФНЛ.

    Меня уже все поздравили – родные, близки, руководство, агенты… Телефон не то, чтобы разрывается, но все, кто хотел, поздравили.

    Думаю, что переход состоится. Куда? Будем решать в ближайшее время вместе с агентами, руководством клуба.

    Если поступит предложение от "Локомотива", конечно перейду туда. Грех отказываться от такого предложения, если оно реально. Но, может быть, еще какие-то варианты появятся.

    Главное – играть в премьер-лиге. Если "Локомотив" хочет меня видеть в команде, то я за», -= приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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