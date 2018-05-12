Кулишев: Если «Локомотив» хочет меня видеть в команде, то я за

Полузащитник петербургского «Динамо»признался, что в следующем сезоне хочет играть в премьер-лиге.

24-летний хавбек с 17 голами выиграл снайперскую гонку ФНЛ, а в СМИ появилась информация о том, что Кулишевым интересуется «Локомотив».

«После завершения турнира я поблагодарил партнеров по команде. В первую очередь их заслуга в том, что я стал лучшим бомбардиром ФНЛ.

Меня уже все поздравили – родные, близки, руководство, агенты… Телефон не то, чтобы разрывается, но все, кто хотел, поздравили.

Думаю, что переход состоится. Куда? Будем решать в ближайшее время вместе с агентами, руководством клуба.

Если поступит предложение от "Локомотива", конечно перейду туда. Грех отказываться от такого предложения, если оно реально. Но, может быть, еще какие-то варианты появятся.

Главное – играть в премьер-лиге. Если "Локомотив" хочет меня видеть в команде, то я за», -= приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».