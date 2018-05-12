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    «Кубань» — «Томь»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Кубань — Томь (12.05.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Кубань — Томь14:00
    В 14:00 Россия. ФНЛ начнётся матч «Кубань» — «Томь».

    Последний матч между собой: «Томь» — «Кубань» 1:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Кубань»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кубань» — «Томь». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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