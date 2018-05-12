ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Хоффенхайм» — «Боруссия Д»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Хоффенхайм — Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.05.2018)

    Бундеслига Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Боруссия Д Календарь Бундеслиги
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Хоффенхайм — Боруссия Д16:30
    В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Хоффенхайм» — «Боруссия Д».

    Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Ливерпуль» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Боруссия Д»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Хоффенхайм» — «Боруссия Д». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Команды сыграют «всадника с головой»«Хоффенхайм» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 34-го тура немецкого первенства по футболу 12 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
  • 11/05
    • СМИ: «Реал» прекратил переговоры о трансфере Левандовски
  • 05/05
    • Хайнкес прогнозирует хорошую готовность Нойера к чемпионату мира
  • 02/05
    • Марсело: Мяч попал в мою руку, думаю, это пенальти
  • 02/05
    • Юпп Хайнкес объявил о завершении карьеры тренера
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАХарри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других
  • Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • От России и Швейцарии можно ждать результативной игры
  • Россия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая
  • 1,98
    •
  • Реабилитируется ли «Реал» за поражение от «Севильи»?
  • «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 12 мая
  • 1,75
    •
    Футбол. Лента новостей
  • «Барселона» продлит рекордную серию в Валенсии
  • «Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Испании
    • 09:45
  • 09:14
    • «Динамо» попросило болельщиков не использовать пиротехнику на матче со «Спартаком»
  • 09:03
    • Бабаева беспокоят возможные перемены в центре обороны ЦСКА
  • 08:52
    • Адвокат не хочет комментировать информацию о «Зените» до конца сезона
  • 08:41
    • «Зенит» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера
  • «Челси» в надежде на Лигу чемпионов
  • «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 38-го тура АПЛ
    • 05:00
  • «Ливерпуль» оформит выход в Лигу чемпионов
  • «Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 13 мая
    • 4,50Завтра в 17:00
  • «Тоттенхэм» не пустит «Ливерпуль» на третье место
  • «Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 13 мая
    • 4,33Завтра в 17:00
  • Последняя игра Манчини
  • «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая
    • 1,58Завтра в 14:00
  • Отправит ли «Урал» команду Карпина в стыки?
  • «Ростов» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая
    • 1,73Завтра в 14:00
  • Поможет ли «Динамо» армейцам обогнать «Спартак»?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая
    • 1,91Завтра в 14:00
  • «Краснодар» закончит сезон победой
  • «Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая
    • 1,68Завтра в 14:00
  • 23:54
    • «Марсель» ушел от поражения в матче с «Генгамом»
  • 23:22
    • Кришито подпишет с «Дженоа» контракт на восемь лет
  • 22:58
    • Селихов после травмы станет еще сильнее, уверен Плетикоса
  • 22:49
    • Прядкин: «Тосно» и «Авангард» показали живой и интересный футбол
  • 22:10
    • Неймар не продается, заявили в ПСЖ
  • 21:52
    • Ассистент Адвоката: Предложение «Зенита» нас бы очень сильно заинтересовало
  • 21:42
    • Газизов: Будем горды, если Семак возглавит «Зенит»
  • 21:29
    • «Краснодар» и «Уфа» договорились о переходе Стоцкого
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус