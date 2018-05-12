Геркус намерен отработать контракт с «Локомотивом»

Президент «Локомотива»прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит».

«Я уже не раз говорил, что на данный момент у меня контракт с "Локомотивом" и я намерен отработать его с максимальной отдачей.

Но в целом жизнь уже не раз учила, что никогда нельзя говорить "никогда". В этом мире, а тем более в футбольном, возможно все», — сказал Геркус в интервью RT.

Также функционер отозвался о деятельность прежнего президента «красно-зеленых» Ольги Смородской.

«Я бы не назвал дном период, который был до моей работы в клубе. Команда функционировала, "Локомотив" претендовал на высокие места в турнирной таблице. Оценивать работу Смородской не мое дело, но некий фундамент заложен был.

Другое дело, игра команды не соответствовала ее амбициям и возможностям. Но мы доказали, что можем работать еще лучше», — добавил Геркус.

Геркус является президентом «Локомотива» с лета 2016 года. В сезоне 2017/18 железнодорожники завоевали золото чемпионата России.