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    «Анже» — «Нант»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Анже — Нант: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.05.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Анже Нант Календарь Лиги 1
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    •  Анже — Нант22:00
    В 22:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Анже» — «Нант».

    Последний матч между собой: «Лестер» — «Сток Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Анже»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Анже» — «Нант». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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