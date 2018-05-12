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    «Алавес» — «Атлетик»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Алавес — Атлетик: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.05.2018)

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    •  Алавес — Атлетик19:30
    В 19:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Алавес» — «Атлетик».

    Последний матч между собой: «Атлетик» — «Алавес» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетик»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Алавес» — «Атлетик». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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