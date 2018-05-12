Адвокат не хочет комментировать информацию о «Зените» до конца сезона

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита»не намерен комментировать информацию о своем возможном возвращении в петербургский клуб.

«Команда еще играет в чемпионате России. С моей стороны было бы неэтично комментировать какие-либо слухи о том, что я кандидат на пост нового тренера.

Давайте дождемся окончания сезона», – цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

Ассистент Адвоката: Предложение «Зенита» нас бы очень сильно заинтересовало

70-летний голландец возглавляет роттердамскую «Спарту», контракт с которой истекает по окончании сезона.

Нынешний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился с «Зенитом» о расторжении контракта и на следующей неделе возглавит сборную Италии.