Адвокат не хочет комментировать информацию о «Зените» до конца сезона

«Команда еще играет в чемпионате России. С моей стороны было бы неэтично комментировать какие-либо слухи о том, что я кандидат на пост нового тренера.
Давайте дождемся окончания сезона», – цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».
Ассистент Адвоката: Предложение «Зенита» нас бы очень сильно заинтересовало
70-летний голландец возглавляет роттердамскую «Спарту», контракт с которой истекает по окончании сезона.
Нынешний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился с «Зенитом» о расторжении контракта и на следующей неделе возглавит сборную Италии.