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    Адвокат не хочет комментировать информацию о «Зените» до конца сезона

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    Дик Адвокат
    На фото:Дик Адвокат
    Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат не намерен комментировать информацию о своем возможном возвращении в петербургский клуб.

    «Команда еще играет в чемпионате России. С моей стороны было бы неэтично комментировать какие-либо слухи о том, что я кандидат на пост нового тренера.

    Давайте дождемся окончания сезона», – цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

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    70-летний голландец возглавляет роттердамскую «Спарту», контракт с которой истекает по окончании сезона.

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