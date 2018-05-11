Семин: Этот сезон был сверхтяжелым

Главный тренерподелился впечатлениями от чемпионского сезона «железнодорожников».

«Этот сезон был сверхтяжелым. Наверное, самым сложным в моей карьере. На нас никто не ставил, не рассматривал даже как лидеров первенства. Но это же хорошо, когда неожиданно появляется команда, которая может выиграть! Это пример для других клубов — нет ничего невозможного», — сказал Семин в интервью RT.

«Я много раз говорил, как это произошло. У нас была очень хорошая атмосфера внутри коллектива, игроки хорошо работали. Они завоевали сердца болельщиков своей искренностью, трудоспособностью. Концовка сезона получилась трудной, но мы пообещали поклонникам победить и сделали это», — отметил наставник «Локомотива».

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