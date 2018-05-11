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    Селихов выбыл на полгода из-за травмы

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    Александр Селихов
    На фото:Александр Селихов
    Сроки восстановления вратаря «Спартака» Александра Селихова могут составить около полугода, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что 24-летний голкипер получил травму ахиллова сухожилия в пятницу, 11 мая, на тренировке красно-белых, в понедельник 14 мая ему предстоит операция в Риме.

    Из-за повреждения Селихов не попал в число футболистов сборной России, которые будут готовиться к ЧМ-2018.

    В сезоне-2017/18 Александр Селихов провел в составе москвичей 30 официальных матчей, пропустив 32 мяча.

    Ситуация заставит руководство столичного клуба начать поиск еще одного вратаря — на данный момент в обойме первой команды остаются 34-летний Артем Ребров и 20-летний Александр Максименко.

    Скорее всего, речь пойдет об аренде голкипера на один год.

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