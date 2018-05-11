Селихов выбыл на полгода из-за травмы

Сроки восстановления вратаря «Спартака»могут составить около полугода, сообщает «Спорт-Экспресс»

Напомним, что 24-летний голкипер получил травму ахиллова сухожилия в пятницу, 11 мая, на тренировке красно-белых, в понедельник 14 мая ему предстоит операция в Риме.

Из-за повреждения Селихов не попал в число футболистов сборной России, которые будут готовиться к ЧМ-2018.

В сезоне-2017/18 Александр Селихов провел в составе москвичей 30 официальных матчей, пропустив 32 мяча.

Ситуация заставит руководство столичного клуба начать поиск еще одного вратаря — на данный момент в обойме первой команды остаются 34-летний Артем Ребров и 20-летний Александр Максименко.

Скорее всего, речь пойдет об аренде голкипера на один год.