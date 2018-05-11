Неймар не продается, заявили в ПСЖ

Руководствоне намерено продавать бразильского нападающего

«Мы не установили отступные за Неймара, потому что он не продается. У других клубов нет шансов договориться о его трасфере», — приводит Marca слова источника в руководстве ПСЖ.

Ранее появилась информация, согласно которой отец и агент футболиста готовит его уход из «ПСЖ». Наиболее вероятным претендентом на игрока назывался «Реал».

Неймар является самым дорогим футболистом в мире. Летом 2017 года «Барселона» получила 222 миллиона евро за него. В этом сезоне форвард провел 29 матчей, в которых забил 27 мячей.