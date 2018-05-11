Канте – лучший игрок сезона в «Челси» по версии болельщиков

Приз лучшему по версии игроков получил хавбек Виллиан. Лучшим молодым игроком стал защитник Андреас Кристенсен.
«Хочу поблагодарить всех тех, кто проголосовал за меня. У нас замечательная команда, у которой есть мощный боевой дух. Наслаждаюсь выступлением за "Челси" на протяжении двух сезонов», – сказал француз.
Напомним, что в текущем сезоне 27-летний Канте провел в АПЛ 33 матча и забил один гол.
The @YokohamaCFC Player of the Year is... @nglkante! 🏆#CFCAwards18 pic.twitter.com/kR4FSA2mR5— Chelsea FC (@ChelseaFC) 10 мая 2018 г.