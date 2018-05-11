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    Канте – лучший игрок сезона в «Челси» по версии болельщиков

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    Н'Голо Канте
    На фото:Н'Голо Канте
    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком сезона по версии болельщиков лондонского клуба, сообщает официальный сайт «синих».

    Приз лучшему по версии игроков получил хавбек Виллиан. Лучшим молодым игроком стал защитник Андреас Кристенсен.

    «Хочу поблагодарить всех тех, кто проголосовал за меня. У нас замечательная команда, у которой есть мощный боевой дух. Наслаждаюсь выступлением за "Челси" на протяжении двух сезонов», – сказал француз.

    Напомним, что в текущем сезоне 27-летний Канте провел в АПЛ 33 матча и забил один гол.


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