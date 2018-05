Де Хеа впервые выиграл «Золотую перчатку»

Голкипер «Манчестер Юнайтед»стал обладателем «Золотой перчатки» по итогам сезона в чемпионате Англии, сообщает сайт Премьер-лиги.

Испанец сохранил свои ворота в неприкосновенности в перенесенном матче 31-го тура с «Вест Хэмом» (0:0). Для него это 18-й матч на ноль.

Таким образом, де Хеа впервые в карьере выиграл «Золотую перчатку» английского первенства. Ближайшим преследователем вратаря «красных дьяволов» является Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити» (16).

В текущем сезоне де Хеа провел за «МЮ» 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола и сохранил свои ворота «сухими» 21 раз.

👏 #PL clean sheet No.18 of the season means @D_DeGea wins his 1st @CadburyUK Golden Glove award 👏 pic.twitter.com/0vooiAKonE