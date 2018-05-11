ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ЦСКА планирует урезать зарплаты некоторым футболистам

    Футбол России РФПЛ ЦСКА Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Георгий Щенников
    На фото:Георгий Щенников
    Московский ЦСКА собирается урезать зарплаты ряду игроков команды.

    Об этом сообщает Sport24 со ссылкой сразу на три источника, знакомых с ситуацией.

    Отмечается, что в ближайшие дни клуб проинформирует некоторых футболистов о том, что им будут предложены контракты на пониженных условиях. В первую очередь это коснется тех игроков, у которых заканчиваются контракты.

    В частности, клуб может урезать зарплату Георгию Щенникову, Алексею и Василию Березуцким, Сергею Игнашевичу, Понтусу Вернблуму и Бибрасу Натхо. В то же время Георги Миланову новый договор, скорее всего, предложен не будет. Также стоит отметить, что арендное соглашение заканчивается у Ахмеда Мусы.

    Напомним, за тур до финиша РФПЛ ЦСКА занимает в турнирной таблице третье место.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • 11/05
    • Черчесов: Решение по Глушакову принимали не за одну минуту
  • 11/05
    • Дзюба войдет в окончательный список сборной России, Глушаков — в расширенный список
  • 11/05
    • И.о. главы РФС заявил, что у «Тосно» нет шансов выступить в еврокубках
  • 11/05
    • «Зенит» оштрафовали за баннер в адрес Геркуса
  • 11/05
    • Семин: Этот сезон был сверхтяжелым
  • 11/05
    • Селихову предстоит перенести операцию
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло
    Подробный разбор
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других
  • Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Виннипег» и «Вегас» не забросят много шайб в первой игре финала Запада
  • «Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 мая
  • 2,21
    •
  • От России и Швейцарии можно ждать результативной игры
  • Россия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая
  • 1,98
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:19
    • СМИ: «Реал» прекратил переговоры о трансфере Левандовски
  • 15:02
    • Шатов не включен в состав сборной России из-за травмы
  • 14:41
    • Стало известно, кто будет капитаном сборной России на ЧМ-2018
  • 14:31
    • Черчесов: Решение по Глушакову принимали не за одну минуту
  • 14:18
    • Селихову предстоит перенести операцию
  • 14:09
    • «Зенит» оштрафовали за баннер в адрес Геркуса
  • 13:51
    • Черчесов: Игрокам из резервного списка сделали план тренировок
  • 13:11
    • Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
  • 12:55
    • Семин: Этот сезон был сверхтяжелым
  • 12:16
    • Селихов пропустит чемпионат мира
  • 10:59
    • Канте – лучший игрок сезона в «Челси» по версии болельщиков
  • 10:44
    • Ранхель не отправится в Чемпионшип с «Суонси»
  • 10:33
    • Буффон провел 300-й сухой матч за «Ювентус»
  • 10:15
    • «Ливерпуль» включился в борьбу за нападающего «Бордо»
  • 10:04
    • Финн Паателайнен возглавил сборную Латвии
  • Хватит ли у ПСЖ мотивации, чтобы испортить жизнь «Ренну»?
  • ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 мая
    • 3,25Завтра в 22:00
  • Лишит ли «Сент-Этьен» монегасков надежд на Лигу чемпионов?
  • «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 мая
    • 2,10Завтра в 22:00
  • Риск будет оправдан
  • «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции по футболу 12 мая
    • 4,70Завтра в 22:00
  • Разнос продолжится
  • «Страсбург» — «Лион». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции 12 мая
    • 3,40Завтра в 22:00
  • 09:49
    • И.о. главы РФС заявил, что у «Тосно» нет шансов выступить в еврокубках
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус