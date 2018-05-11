ЦСКА планирует урезать зарплаты некоторым футболистам

Московскийсобирается урезать зарплаты ряду игроков команды.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой сразу на три источника, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что в ближайшие дни клуб проинформирует некоторых футболистов о том, что им будут предложены контракты на пониженных условиях. В первую очередь это коснется тех игроков, у которых заканчиваются контракты.

В частности, клуб может урезать зарплату Георгию Щенникову, Алексею и Василию Березуцким, Сергею Игнашевичу, Понтусу Вернблуму и Бибрасу Натхо. В то же время Георги Миланову новый договор, скорее всего, предложен не будет. Также стоит отметить, что арендное соглашение заканчивается у Ахмеда Мусы.

Напомним, за тур до финиша РФПЛ ЦСКА занимает в турнирной таблице третье место.