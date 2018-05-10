«МЮ» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и гарантировал себе второе место в АПЛ

Благодаря ничьей «МЮ» набрал 78 очков и гарантировал себе второе место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона, «Вест Хэм» с 39 очками – на 15-й строчке.
В последнем туре чемпионата манкунианцы на своём поле примут «Уотфорд», лондонский клуб дома сыграет с «Эвертоном». Обе встречи состоятся 13 мая.
Чемпионат Англии. 31-й тур
«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0
«Вест Хэм»: Адриан, Сабалета, Огбонна, Масуаку (Кэрролл, 66), Крессуэлл, Нобл, Куяте, Жоау Мариу, Ланцини, Райс, Арнаутович.«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия (Байи, 90+4), Смоллинг, Джоунс, Шоу, Линделеф, Эррера, Погба, Мактоминэй, Санчес (Янг, 90+2), Лингард (Рэшфорд, 74).Предупреждения: Нобл, 88. Погба, 88.