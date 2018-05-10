«МЮ» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и гарантировал себе второе место в АПЛ

В перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лигина выезде сыграл вничью с— 0:0.

Благодаря ничьей «МЮ» набрал 78 очков и гарантировал себе второе место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона, «Вест Хэм» с 39 очками – на 15-й строчке.

В последнем туре чемпионата манкунианцы на своём поле примут «Уотфорд», лондонский клуб дома сыграет с «Эвертоном». Обе встречи состоятся 13 мая.