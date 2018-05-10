«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Хэм»: Адриан, Аарон Крессвел, Angelo Ogbonna, Declan Rice, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Мануэль Лансини, Марк Нобл, Жоау Мариу, Артур Масуаку, Марко Арнаутович.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Antonio Valencia, Поль Погба, Андер Эррера, Scott McTominay, Алексис Санчес, Джесси Лингард.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.