«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

В 21:45 в английской Премьер-лиге начнётся матч

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 10 мая

Борьба за сэра Алекса «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 10 мая

Читайте по теме

Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18 Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют

«Тоттенхэм» счастливо попрощался с «Уэмбли», Конте несчастливо — со «Стамфорд Бридж» Реакция прессы на матчи «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» и «Челси» — «Хаддерсфилд» в АПЛ

Популярное в сети

Это интересно

Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года

Все о французском новичке мадридского «Реала»

Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет вперед

Реакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»

Венгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняется

О чем договорились Фалькао и Герреро

Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?

Чем занят шведский лев?

Александр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?

Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах

Подробный разбор

Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»

«Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд «Динамо» нужен новый вратарь?

Надежды, убитые травмой Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы

Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции

Главные матчи Великой Отечественной войны Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах