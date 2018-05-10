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    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Хэм — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.05.2018)

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    •  Вест Хэм — Манчестер Юнайтед21:45
    В 21:45 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».

    Составы команд:

    «Вест Хэм»: Адриан, Аарон Крессвел, Angelo Ogbonna, Declan Rice, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Мануэль Лансини, Марк Нобл, Жоау Мариу, Артур Масуаку, Марко Арнаутович.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Antonio Valencia, Поль Погба, Андер Эррера, Scott McTominay, Алексис Санчес, Джесси Лингард.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    Борьба за сэра Алекса«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 10 мая
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