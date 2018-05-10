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    Защитник сборной Англии получил травму колена

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    Киран Триппьер
    На фото:Киран Триппьер
    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Киран Триппьер получил травму колена в матче 31-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» (1:0), информирует L’Equipe.

    В штабе лондонского клуба обеспокоены ситуацией, поскольку повреждение может оказаться серьезным.

    «Мы немного озабочены всей этой ситуацией. Я надеюсь, что с ним все будет хорошо», — заявил главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино.

    При наихудшем развитии событий Триппьер может пропустить чемпионат мира 2018 года, который для сборной Англии начнется 18 июня.

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