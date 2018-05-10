Защитник сборной Англии получил травму колена

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англииполучил травму колена в матче 31-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» (1:0), информирует L’Equipe.

В штабе лондонского клуба обеспокоены ситуацией, поскольку повреждение может оказаться серьезным.

«Мы немного озабочены всей этой ситуацией. Я надеюсь, что с ним все будет хорошо», — заявил главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино.

При наихудшем развитии событий Триппьер может пропустить чемпионат мира 2018 года, который для сборной Англии начнется 18 июня.

Кейн принес «Тоттенхэму» победу над «Ньюкаслом»

На групповом этапе сборной Англии предстоит встретиться с Бельгией, Тунисом и Панамой.