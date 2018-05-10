ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал» на выезде уступил «Севилье»

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Севилья Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» потерпел выездное поражение от «Севильи» (2:3) в перенесенном матче 34-го тура испанской Примеры.

    В первом тайме голами в составе андалузцев отметились Виссам Бен-Йеддер на 26-й минуте и Мигель Лаю на 45-й минуте.

    На 58-й минуте «Реал» получил право на пенальти, но Серхио Рамос не реализовал его, а на 84-й минуте Рамос забил в собственные ворота.

    Спустя три минуты Борха Майораль размочил счёт, а в компенсированное арбитром время Серхио Рамос реализовал еще один 11-метровый удар в ворота хозяев.

    «Реал» с 72 очками занимает третье место в таблице Примеры, а «Севилья» с 54 очками — седьмое.

    Чемпионат Испании. 34-й тур
    «Севилья» — «Реал» — 3:2 (2:0)
    Голы: Бен Йеддер, 26 (1:0). Лаюн, 45 (2:0). Серхио Рамос, 84 — в свои ворота (3:0). Майораль, 87 (3:1). Серхио Рамос, 90+5 — с пенальти (3:2).Нереализованный пенальти: Серхио Рамос (Реал), 58 (штанга).«Севилья»: Сория, Лангле, Пареха, Меркадо, Лаюн, Писарро, Н`Зонзи, Ф.Васкес (Меса, 79), Эскудеро, Муриэль (Рамирес, 62), Бен Йеддер (Каррису, 81).«Реал»: Касилья, Начо, Вальехо, Серхио Рамос, Эрнандез, Л.Васкес, Каземиру (Льоренте, 87), Ковачич, Себальос (Майораль, 70), Асенсио, Бензема.Предупреждения: Меркадо, 42. Писарро, 69. Серхио Рамос, 83. Эскудеро, 90+5.
    Обыграет ли «Севилья» резерв «Реала»?«Севилья» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
  • Трансферный дайджест. 1-7 мая
  • Где хотел бы поиграть Хедира, что говорят про Гризманна, кто станет вторым самым дорогим игроком «МЮ» после Погба и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 09/05
    • «Барселона» разгромила «Вильярреал», Дембеле оформил дубль
  • 09/05
    • Эмре Джан может пропустить финал Лиги чемпионов
  • 09/05
    • Серджи Роберто дисквалифицирован на четыре матча за удар Марсело
  • 09/05
    • Кавани согласился перейти в «Атлетико» с понижением зарплаты
  • 09/05
    • 7 игроков основы «Реала» не сыграют против «Севильи»
  • 08/05
    • «Леванте» крупно обыграл «Леганес»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018
    Подробный разбор
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • Первый большой вызов Джеррарда-тренера
  • Джеррард возглавил «Рейнджерс». Чего ожидать?
    •
  • В борьбе за топ-4. Главные интриги на финише АПЛ
  • Кто станет третьей и четвертой командами АПЛ, сможет ли Кейн догнать Салаха, а «Тоттенхэм» — повторить редкое достижение
    •
  • Борьба за жизнь. Ближайшие недели станут определяющими для Фергюсона
  • Легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» оказался в больнице
    •
  • Реанимация Кубка России на «Волгоград Арене»
  • Все что нужно знать о финале Кубка России в Волгограде
    •
  • Трансферный дайджест. 1-7 мая
  • Где хотел бы поиграть Хедира, что говорят про Гризманна, кто станет вторым самым дорогим игроком «МЮ» после Погба и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Нэшвилл» или «Виннипег» — кто выйдет в финал Западной конференции?
  • «Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 11 мая
  • 1,68
    •
  • Обыграет ли «Севилья» резерв «Реала»?
  • «Севилья» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 мая
  • 2,10
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:19
    • Кейн принес «Тоттенхэму» победу над «Ньюкаслом»
  • 00:09
    • «Манчестер Сити» взял верх над «Брайтоном»
  • 00:03
    • «Ювентус» разгромил «Милан» и выиграл Кубок Италии
  • 23:54
    • «Арсенал» на выезде уступил «Лестеру»
  • 23:46
    • «Челси» не справился с «Хаддерсфилдом»
  • 23:35
    • Сборная Саудовской Аравии обыграла Алжир
  • «Шахтер» завоевал Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    • Вчера в 23:23
  • 23:14
    • Мутко: Никто не будет подстраиваться под «Тосно» в вопросе лицензирования
  • 22:53
    • «Барселона» разгромила «Вильярреал», Дембеле оформил дубль
  • 22:46
    • Мирзов: Это самый важный гол в моей карьере
  • 22:28
    • «Шахтёр» в рекордный 12-й раз выиграл Кубок Украины
  • 22:16
    • Погребняк: Этот трофей – как глоток свежего воздуха
  • 21:52
    • Парфенов: Хочется, чтобы победа в Кубке повлияла на будущее «Тосно»
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    • Вчера в 21:47
  • 21:07
    • «Тосно» обыграл «Авангард» и завоевал Кубок России
  • 20:21
    • Стоцкий уходит из «Уфы» в «Краснодар»
  • 19:11
    • Слуцкий: У России есть прекрасное новое поколение игроков
  • 18:50
    • Жоаозиньо покинет «Краснодар» по окончании сезона
  • 18:45
    • Бериссо может возглавить «Атлетик»
  • 18:42
    • Маргасов: В Кубке можно оправдаться перед болельщиками за неудачный сезон
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус