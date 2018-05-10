«Реал» на выезде уступил «Севилье»

Мадридскийпотерпел выездное поражение от(2:3) в перенесенном матче 34-го тура испанской Примеры.

В первом тайме голами в составе андалузцев отметились Виссам Бен-Йеддер на 26-й минуте и Мигель Лаю на 45-й минуте.

На 58-й минуте «Реал» получил право на пенальти, но Серхио Рамос не реализовал его, а на 84-й минуте Рамос забил в собственные ворота.

Спустя три минуты Борха Майораль размочил счёт, а в компенсированное арбитром время Серхио Рамос реализовал еще один 11-метровый удар в ворота хозяев.

«Реал» с 72 очками занимает третье место в таблице Примеры, а «Севилья» с 54 очками — седьмое.