«Реал» на выезде уступил «Севилье»

В первом тайме голами в составе андалузцев отметились Виссам Бен-Йеддер на 26-й минуте и Мигель Лаю на 45-й минуте.
На 58-й минуте «Реал» получил право на пенальти, но Серхио Рамос не реализовал его, а на 84-й минуте Рамос забил в собственные ворота.
Спустя три минуты Борха Майораль размочил счёт, а в компенсированное арбитром время Серхио Рамос реализовал еще один 11-метровый удар в ворота хозяев.
«Реал» с 72 очками занимает третье место в таблице Примеры, а «Севилья» с 54 очками — седьмое.
Чемпионат Испании. 34-й тур
«Севилья» — «Реал» — 3:2 (2:0)
Голы: Бен Йеддер, 26 (1:0). Лаюн, 45 (2:0). Серхио Рамос, 84 — в свои ворота (3:0). Майораль, 87 (3:1). Серхио Рамос, 90+5 — с пенальти (3:2).Нереализованный пенальти: Серхио Рамос (Реал), 58 (штанга).«Севилья»: Сория, Лангле, Пареха, Меркадо, Лаюн, Писарро, Н`Зонзи, Ф.Васкес (Меса, 79), Эскудеро, Муриэль (Рамирес, 62), Бен Йеддер (Каррису, 81).«Реал»: Касилья, Начо, Вальехо, Серхио Рамос, Эрнандез, Л.Васкес, Каземиру (Льоренте, 87), Ковачич, Себальос (Майораль, 70), Асенсио, Бензема.Предупреждения: Меркадо, 42. Писарро, 69. Серхио Рамос, 83. Эскудеро, 90+5.