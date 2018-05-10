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    Луческу «зол на Манчини»

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    Мирча Луческу
    На фото:Мирча Луческу
    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал нынешнего наставника питерцев Роберто Манчини за то, что итальянец подписал контракт с «сине-бело-голубыми», когда румын еще возглавлял команду.

    «Я зол на Манчини, так как он подписал контракт с "Зенитом", когда я еще занимал пост главного тренера команды. Его поведение было неприемлемо для профессионала», — сказал Луческу в интервью Gazeta Sporturilor.

    «И это был не первый случай, когда Манчини так поступил со мной. То же самое было в "Шахтере". Осенью 2008 года мы играли в гостях с "Барселоной" и уступили со счетом 1:2. Тогда Манчини прилетел в Барселону со своими агентами. Я устроил скандал и хотел покинуть "Шахтер" в том числе и из-за ситуации с Манчини. Но тогда Ахметов уговорил меня остаться», — также отметил румынский тренер.

    Луческу не видит вины Манчини в провале «Зенита»

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