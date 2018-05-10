Луческу «зол на Манчини»

Бывший главный тренерраскритиковал нынешнего наставника питерцевза то, что итальянец подписал контракт с «сине-бело-голубыми», когда румын еще возглавлял команду.

«Я зол на Манчини, так как он подписал контракт с "Зенитом", когда я еще занимал пост главного тренера команды. Его поведение было неприемлемо для профессионала», — сказал Луческу в интервью Gazeta Sporturilor.

«И это был не первый случай, когда Манчини так поступил со мной. То же самое было в "Шахтере". Осенью 2008 года мы играли в гостях с "Барселоной" и уступили со счетом 1:2. Тогда Манчини прилетел в Барселону со своими агентами. Я устроил скандал и хотел покинуть "Шахтер" в том числе и из-за ситуации с Манчини. Но тогда Ахметов уговорил меня остаться», — также отметил румынский тренер.

Луческу не видит вины Манчини в провале «Зенита»