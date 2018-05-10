«Ювентус» разгромил «Милан» и выиграл Кубок Италии

Дублем на 56-й и 64-й минуте оформил защитник Мехди Бенатиа, еще один гол забил полузащитник Дуглас Коста на 61-й минуте. Форвард «Милана» Никола Калинич отметился автоголом, установив окончательный счет на 76-й минуте.
«Ювентус» стал победителем Кубка Италии в четвертый раз подряд и в 13-й раз в истории.
Чемпионат Италии. Финал
«Ювентус» — «Милан» — 4:0 (0:0)
Голы: Бенатиа, 56 (1:0). Дуглас Коста, 61 (2:0). Бенатиа, 64 (3:0). Калинич, 76 — в свои ворота (4:0). «Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Бенатиа, Барцальи, Асамоа, Хедира, Пьянич (Маркизио, 87), Матюиди, Дибала (Игуаин, 83), Манджукич, Дуглас Коста (Бернардески, 73).«Милан»: Дж.Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Локателли (Монтоливо, 80), Бонавентура, Сусо (Борини, 68), Кутроне (Калинич, 62), Хакан Чалханоглу.Предупреждения: Дуглас Коста, 61. Калабрия, 73.
FOR THE FOURTH YEAR IN A ROW, THE #TIMCUP IS OURS!!!!#4ZAJUVE 🏆🏆🏆🏆 #FINOALLAFINE 🏳🏴 #FORZAJUVE pic.twitter.com/GORWiy7mrs— JuventusFC (@juventusfcen) 9 мая 2018 г.