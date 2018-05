«Ювентус» разгромил «Милан» и выиграл Кубок Италии

Туринскийодержал домашнюю победу над(4:0) в финальном матче Кубка Италии.

Дублем на 56-й и 64-й минуте оформил защитник Мехди Бенатиа, еще один гол забил полузащитник Дуглас Коста на 61-й минуте. Форвард «Милана» Никола Калинич отметился автоголом, установив окончательный счет на 76-й минуте.

«Ювентус» стал победителем Кубка Италии в четвертый раз подряд и в 13-й раз в истории.

FOR THE FOURTH YEAR IN A ROW, THE #TIMCUP IS OURS!!!!#4ZAJUVE 🏆🏆🏆🏆 #FINOALLAFINE 🏳🏴 #FORZAJUVE pic.twitter.com/GORWiy7mrs