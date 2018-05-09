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    Яндач: Россия претендует на золото ЧМ-2018

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    Сборная Чехии
    На фото:Сборная Чехии
    Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач поделился ожиданиями перед матчем чемпионата мира по хоккею против России.

    «Хорошо играет. Хорошая команда. Они играли против не самых простых соперников, но забили много, а сколько еще не забили.

    Хорошо играют в большинстве. Это одна из сборных, которая претендует на золото.

    Возможно, мы используем Плеканеца против тройки Дацюка. Мы и со швейцарцами его так частично использовали. Накладывали на их первое звено. Он знает, как действовать в таких случаях.

    Он в НХЛ постоянно так играет. Не исключаю, что с Россией он будет именно такие функции исполнять. Но у России не одно звено. Там все четыре одинаково хорошие.

    Вы посмотрите на игру сборной России. Они спокойно играют. Без проблем в обороне. Забивают. В большинстве хорошо играют.

    Соперники были не такими сильными, но 6:0, 7:0 – это показатель. А сколько они не попадали, когда должны были. Ох, будем смотреть в четверг.

    Будет ли Францоуз в воротах? Я сначала скажу вратарям, кто будет начинать, чтобы они первыми узнали. А потом уже скажу вам», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Напомним, матч Чехия – Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени

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