Яндач: Россия претендует на золото ЧМ-2018

Главный тренер сборной Чехииподелился ожиданиями перед матчем чемпионата мира по хоккею против России.

«Хорошо играет. Хорошая команда. Они играли против не самых простых соперников, но забили много, а сколько еще не забили.

Хорошо играют в большинстве. Это одна из сборных, которая претендует на золото.

Возможно, мы используем Плеканеца против тройки Дацюка. Мы и со швейцарцами его так частично использовали. Накладывали на их первое звено. Он знает, как действовать в таких случаях.

Он в НХЛ постоянно так играет. Не исключаю, что с Россией он будет именно такие функции исполнять. Но у России не одно звено. Там все четыре одинаково хорошие.

Вы посмотрите на игру сборной России. Они спокойно играют. Без проблем в обороне. Забивают. В большинстве хорошо играют.

Соперники были не такими сильными, но 6:0, 7:0 – это показатель. А сколько они не попадали, когда должны были. Ох, будем смотреть в четверг.

Будет ли Францоуз в воротах? Я сначала скажу вратарям, кто будет начинать, чтобы они первыми узнали. А потом уже скажу вам», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч Чехия – Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени