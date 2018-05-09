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    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Тоттенхэм — Ньюкасл (09.05.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Ньюкасл Календарь АПЛ
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    •  Тоттенхэм — Ньюкасл22:00
    В 22:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».

    Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Тоттенхэм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    «Шпоры» вежливо возьмут свое«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на отложенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги 9 мая
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