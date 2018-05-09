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    Слуцкий: У России есть прекрасное новое поколение игроков

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    Леонид Слуцкий
    На фото:Леонид Слуцкий
    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отметил, что чемпионат мира — лучший шанс для молодых игроков, чтобы продемонстрировать свой максимальный уровень.

    «Эволюция сборной? Конечно, у каждого тренера своя философия, свой менталитет, свои принципы. Меняются футболисты, кто-то закончил карьеру, например, Широков, Березуцкие, Игнашевич.

    Но у нас есть прекрасное новое поколение. Головин и Зобнин, например. Действительно хорошие молодые игроки, и чемпионат мира — лучший шанс, чтобы показать свой максимальный уровень.

    Считаю, что мотивацией для футболистов может быть не только чемпионат мира, но возможность для молодых футболистов сделать шаг вперед и попасть в лучшие лиги Европы.

    Много раз говорил, специально повторю для английских болельщиков. Россия — очень открытая и дружелюбная страна.

    Если хотите увидеть лучший турнир в истории вы обязаны, повторю — обязаны приехать в Россию. Это абсолютно безопасное место, возможно, самое безопасное место в мире!

    И это точно будет лучший турнир в истории. И если вы его пропустите, будете жалеть всю оставшуюся жизнь! Пожалуйста, не упускайте шанс», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира сыграют в группе А с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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