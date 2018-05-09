Слуцкий: У России есть прекрасное новое поколение игроков

Бывший главный тренер сборной Россииотметил, что чемпионат мира — лучший шанс для молодых игроков, чтобы продемонстрировать свой максимальный уровень.

«Эволюция сборной? Конечно, у каждого тренера своя философия, свой менталитет, свои принципы. Меняются футболисты, кто-то закончил карьеру, например, Широков, Березуцкие, Игнашевич.

Но у нас есть прекрасное новое поколение. Головин и Зобнин, например. Действительно хорошие молодые игроки, и чемпионат мира — лучший шанс, чтобы показать свой максимальный уровень.

Считаю, что мотивацией для футболистов может быть не только чемпионат мира, но возможность для молодых футболистов сделать шаг вперед и попасть в лучшие лиги Европы.

Много раз говорил, специально повторю для английских болельщиков. Россия — очень открытая и дружелюбная страна.

Если хотите увидеть лучший турнир в истории вы обязаны, повторю — обязаны приехать в Россию. Это абсолютно безопасное место, возможно, самое безопасное место в мире!

И это точно будет лучший турнир в истории. И если вы его пропустите, будете жалеть всю оставшуюся жизнь! Пожалуйста, не упускайте шанс», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира сыграют в группе А с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.