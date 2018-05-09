Серджи Роберто дисквалифицирован на четыре матча за удар Марсело

На фото:Серджи Роберто
ibtimes.co.uk
Как сообщает Sport.es, полузащитник «Барселоны» Серджи Роберто
получил наказание в виде дисквалификации за удар по лицу защитника «Реала» Марсело
в матче команд в 36-м туре испанской Примеры (2:2), в результате которого игрок был удалён с поля. Футболист получил дисквалификацию на четыре матча.
Таким образом, Роберто пропустит три оставшихся матча «Барселоны» в Примере, а также первый поединок за Суперкубок Испании-2018.
«Барселона» может оспорить решение дисциплинарного комитета в течение 10 дней.
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл 30 матчей в чемпионате Испании и отметился 1 забитым мячом.