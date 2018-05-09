Серджи Роберто дисквалифицирован на четыре матча за удар Марсело

Как сообщает Sport.es, полузащитник «Барселоны»получил наказание в виде дисквалификации за удар по лицу защитника «Реала»в матче команд в 36-м туре испанской Примеры (2:2), в результате которого игрок был удалён с поля. Футболист получил дисквалификацию на четыре матча.

Таким образом, Роберто пропустит три оставшихся матча «Барселоны» в Примере, а также первый поединок за Суперкубок Испании-2018.

«Барселона» может оспорить решение дисциплинарного комитета в течение 10 дней.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл 30 матчей в чемпионате Испании и отметился 1 забитым мячом.