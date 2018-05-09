«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

В 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч английского чемпионата по футболу 9 мая

Как отнесется «Манчестер Сити» к последнему домашнему матчу сезона?

Как отнесется «Манчестер Сити» к последнему домашнему матчу сезона? «Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч английского чемпионата по футболу 9 мая

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