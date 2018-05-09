«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Клаудио Браво, Данило, Венсан Компани, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко, Ilkay Guendogan, Фернандиньо, Яя Туре, Лерой Зане, Бернарду Силва, Gabriel Jesus.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Льюис Данк, Шейн Даффи, Dale Stephens, A.Knockaert, Pascal Gross, Jose Izquierdo, Дэви Проппер, Леонардо Уллоа.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 2:0.