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    «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.05.2018)

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    •  Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион22:00
    В 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Клаудио Браво, Данило, Венсан Компани, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко, Ilkay Guendogan, Фернандиньо, Яя Туре, Лерой Зане, Бернарду Силва, Gabriel Jesus.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Льюис Данк, Шейн Даффи, Dale Stephens, A.Knockaert, Pascal Gross, Jose Izquierdo, Дэви Проппер, Леонардо Уллоа.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

    Как отнесется «Манчестер Сити» к последнему домашнему матчу сезона?«Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч английского чемпионата по футболу 9 мая
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