Жоаозиньо покинет «Краснодар» по окончании сезона

11 мая Жоаозиньо и защитник команды Андреас Гранквист проведут прощальную встречу с болельщиками.
Напомним, Жоаозиньо перешел в «Краснодар» в 2011 году из «Левски».
За «быков» он провел 216 матчей по всех турнирах, забил 39 голов и сделал 58 результативных передач.
В августе 2016 года бразилец получил российское гражданство.
33-летний Гранквист по окончании сезона перейдет в «Хельсингборг».
Две легенды покидают клуб, а у тебя есть шанс их достойно проводить!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 мая 2018 г.
11 мая в 18:00 в амфитеатре @ParkKrasnodar на встречу с болельщиками придут Андреас Гранквист и Жоаозиньо!
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