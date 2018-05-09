Жоаозиньо покинет «Краснодар» по окончании сезона

объявил, что по окончании сезона команду покинет 29-летний бразильский полузащитник, сообщает клубная пресс-служба.

11 мая Жоаозиньо и защитник команды Андреас Гранквист проведут прощальную встречу с болельщиками.

Напомним, Жоаозиньо перешел в «Краснодар» в 2011 году из «Левски».

За «быков» он провел 216 матчей по всех турнирах, забил 39 голов и сделал 58 результативных передач.

В августе 2016 года бразилец получил российское гражданство.

33-летний Гранквист по окончании сезона перейдет в «Хельсингборг».