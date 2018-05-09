Надежды, убитые травмой

13 мая перед игрой 30-го тура РФПЛ с хабаровскимфутболист проведет автограф-сессию, а по завершении встречи совершит круг почета по стадиону «Санкт-Петербург».

Напомним, что Виктор Файзулин выступал за команду из Петербурга с осени 2007 года, за его плечами 228 матчей, в которых он забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу.

Он трижды выигрывал РФПЛ, Кубок России и Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Последний раз Файзулин выходил на поле 20 сентября 2015 года, против «Амкара» (1:1). Виктор провел на поле 80 минут и был заменен на Артура Юсупова.

После той игры, по его словам, колено опухло до такой степени, что боль стала невыносимой.

Характер его травмы долгое время оставался неизвестным. Андрей Аршавин утверждал, что у него артрит, но Файзулин это отрицал. Врач сборной Эдуард Безуглов говорил об артрозе, проблемах с коленом и психологии.

Александр Кержаков Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Естественно, Файзулин заслужил круг почёта по стадиону, он много лет в команде. У Виктора была очень серьёзная травма колена и рецидив. К сожалению, ему пришлось сделать очень много операций и восстановительных курсов, но ничего не помогало. Сами понимаете: колени. Дай бог, у него всё заживёт, и он ещё сыграет. Мне бы этого очень хотелось. Надеюсь, что он уходит не из футбола, а только из команды, чтобы ещё несколько лет он нас радовал своей игрой

Чуда не случилось

«Файзулин правда прошел через спортивный ад. Долгие месяцы без мяча, утомительные недели на костылях, сотни часов у тренажеров, но главное – неопределенность, которая душила со всех сторон. Утешали разве что 183 тысячи евро (13,5 млн рублей), которые приземлялись (и продолжают это делать) на карточку каждый месяц.

Люди из "Зенита" еще в конце 2016-го говорили мимо диктофона: да, Витю жаль, в футбол он с таким коленом не вернется, зато денег заработал неплохо. Казалось, Файзулин и сам скоро объявит, что карьера обречена. Тем более, он серьезно интересуется тактикой, внимательно смотрит видеоразборы и, судя по всему, хочет стать тренером – значит, без футбола не останется.

Но Виктор доверился доктору Эдуарду Безуглову – врачу из сборной России. Этот заслуженный и общительный медик фактически гарантировал, что Файзулин вернется в футбол. "Виктор в обойме тех игроков, на которых сборная рассчитывает на ЧМ-2018", – убеждал Безуглов в декабре 2016-го. "Восстановление в завершающей фазе", – писал Эдуард в январе 2017-го. "Над Файзулиным смеются только полные идиоты", – возмущался доктор в июле прошлого года.

Параллельно за чудо в исполнении Виктора топили его близкие друзья – Олег Самсонов (»Он жаждет вернуться в футбол«) и Виктор Васин (»Были с ним отпуске – ни грамма лишнего веса«). В итоге Файзулин и сам поверил в сказку о камбэке.

В марте 2017 года он зачем-то вышел из тьмы и дал абсурднейшее интервью "СЭ". Суть проста: заканчивать Виктор не собирался. Наоборот – пообещал, что мы увидим его на ЧМ в России.

До турнира осталось два месяца. Последний матч Виктора Файзулина – сентябрь 2015-го, "Амкар". С тех пор – 2,5 года без футбола: Виктор отрабатывает контракт лишь походами на рекламные акции "Зенита", где раздает автографы как победитель Кубка УЕФА», — еще месяц назад предрекал неизбежное автор «Евроспорта» Павел Городницкий.

Вечно молодой

«Многие любители футбола привыкли шутить, что существуют игроки, которые все время воспринимаются как молодые и перспективные. Вот так по инерции говоришь о подобном футболисте в таком ключе, а потом смотришь: ему уже за 30 лет. И задумываешься. Согласитесь, что хотя бы раз, а порой и чаще, ловили себя на таком странном ощущении.

Одним из футболистов, которые входят у ряда людей в такую категорию, остается Виктор Файзулин. Наверняка дело в том, что в памяти остаются наиболее яркие периоды карьеры, наиболее впечатляющие отрезки, остальное замыливается. Хотя в тот момент, с которым связаны воспоминания, думалось, что у игрока все впереди, что его лучший футбол еще настанет. Оказывается, что уже нет.

Так случилось с карьерой Виктора Файзулина, который в какой-то момент был одним из самых талантливых футболистов России, выиграл с "Зенитом" трижды чемпионат России, брал Кубок УЕФА и получал огромные порции похвалы от тренеров, которые неизменно говорили о Файзулине как о человеке с большим будущим.

Но Виктору суждено пополнить довольно большой и печальный список тех талантов, путь которых к вершинам преградили травмы», — печалится о нереализованном потенциале игрока блогер Soccer.Ru Синклейр.

Джокер

«Многие запомнят Файзулина как футболиста-мема, который получал 2,2 миллиона евро в год, не выходя на поле. Но надо – за другое.

Файзулин перешел в "Зенит" в декабре 2007-го вместе с Романом Широковым. Эти трансферы сильно удивили: при "Газпроме" в Питер переезжали 20-миллионный Тимощук, один из лучших бомбардиров лиги Погребняк, Текке, который обещал забить за "Зенит" 61 гол. А тут – игроки нальчикского "Спартака" и "Химок".

"Как Файзулин оказался в 'Зените'? Я смотрел игру молодежных сборных. Россия играла, по-моему, с Грузией. После матча позвонил Сарсании: Мне нужен этот парень. Он сильно напоминает Джо Коула из Челси – хороший пас, много двигается", – рассказывал Дик Адвокат. К лету 2008-го вопросов к менеджерам клуба уже не возникало. Широков составил отличную пару с Крижанацем в центре обороны (да, было и такое), а Файзулин дважды забил "Баварии" – в Мюнхене получился автогол от Лусио.

В 2008-м Файзулин забил в чемпионате России 6 голов (в "Зените" больше было только у Текке и Зырянова), но затем последовали два серых сезона. В 2009-м плох был весь "Зенит", а в 2010-м у Виктора получился только один классный матч – против Нальчика. Файзулин вышел на замену во втором тайме, отдал 2 голевых передачи, заработал пенальти и принес "Зениту" победу – 3:1. "Все запасные должны выходить на поле как Файзулин", – сказал тогда Спаллетти.

Файзулин не стал великим игроком, но его вряд ли забудут. И не только из-за шуток. Партнеры Файзулина по золотому 'Зениту' были ярче и стабильнее. Но в любой команде должен быть человек, который выйдет на замену так, как Файзулин», — рассуждает о лучших качествах игрока автор Sports.Ru Александр Дорский.

Через тернии к чемпионству

«Файзулин сразу стал основным игроком "Зенита". Хотя здесь не обошлось без принципа "не было бы счастья…". Весной 2008 года многие лидеры в команде были травмированы. По этой причине, например, Дику Адвокату приходилось выпускать Романа Широкова в центре защиты. И почти во всех играх ставить в основу юного по российским меркам Файзулина. Новичок не подвел и уже спустя полгода после трансфера завоевал еврокубок.

После триумфа в чемпионате России "Зенит" выигрывает Кубок и Суперкубок УЕФА и становится единственным российским клубом с двумя европейскими трофеями в музее. Причем сделал это "Зенит" не благодаря, а вопреки: сильнейший состав команды в первой половине сезона на поле так и не появился.

Во второй половине 2008 года и почти весь 2009 год Виктор – игрок ротации. В Лиге чемпионов в общей сложности он сыграл 63 минуты в двух матчах. В матчах, которые уже мало что решали.

Питерцы после побед в Европе резко забуксовали. Два последующих чемпионата команда провалила, заняв пятое и третье места. Дебютная Лига чемпионов тоже не удалась: в группе обошли только скромный БАТЭ. Да и в Лиге Европы успех не повторили.

2010 год стал для полузащитника началом рассвета. В "Зените" он начал постепенно завоевывать доверие Лучано Спаллетти и подбираться к основе. Спустя год стартовый состав питерцев и вовсе было сложно представить без Файзулина. На 2010-й пришелся и первый титул чемпиона России для игрока.

После двух неудачных лет питерцы вернули звание сильнейшей российской команды. "Зенит" катком прошелся по всем в РФПЛ и потерпел лишь два поражения за год», — проводит ретроспективу карьеры игрока автор Sport24 Владимир Колос.

Любимчик Капелло

«Рано или поздно на Файзулина должны были обратить внимание в главной сборной страны – 15 августа 2012-го Виктор провел первую игру за российскую команду, начав в старте товарищеский матч против ивуарийцев (1:1), а уже в следующей встрече открыл счет своим мячам за сборную, забив первый гол в ворота Северной Ирландии (2:0) в отборочном матче ЧМ-2014.

За месяц до этого сборную России возглавил Фабио Капелло, для которого Файзулин сразу стал любимчиком – Виктор играл у него даже тогда, когда не очень ладились дела в клубе, и в итоге в девяти из 10 матчей отборочного этапа вышел на поле в основе, а также без замен отыграл все три встречи в группе на мировом первенстве в Бразилии.

Пожалуй, самой яркой вспышкой Файзулина в футболке национальной команды стала товарищеская игра против Бразилии в Лондоне (1:1): его удар в ворота Жулиу Сезара после красивой комбинации – на века», — вспоминает славные деньки игрока автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

Что дальше?

«Расставание с "Зенитом", по всей видимости, не означает завершения Файзулиным карьеры. Но как и на каком уровне сможет выступать 32-летний полузащитник, пропустивший 2,5 года? Будет ли его новый клуб из РФПЛ или Виктор решил попробовать себя в каком-нибудь экзотическом чемпионате, получив достойное с финансовой точки зрения предложение? Ответ на эти вопросы мы узнаем скоро.

Андрей Аршавин рассказал в каком-то интервью, что Файзулин заработал себе артрит. Сам Виктор рассказывал год назад, что ему сделали новые хрящи, и уверял год назад, что обязательно сыграет на ЧМ-2018. К сожалению, его прогноз по поводу собственного здоровья оказался слишком оптимистичным. Пожелаем полузащитнику просто вернуться на поле и получать удовольствие от футбола, на каком бы уровне он ни играл», — не ставит на игроке крест корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.