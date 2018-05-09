Эмре Джан может пропустить финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля»может не успеть восстановиться к финальному матчу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», сообщает The Telegraph.

Джан прошел медицинское обследование в связи с травмой спины в понедельник, но оно не дало полной ясности. По информации издания, по этой причине 24-летний полузащитник по-прежнему находится в Германии на лечении.

Отмечается, что даже если Джан приступит к тренировкам 14 мая, он вряд ли успеет набрать оптимальную форму к финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве. Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявлял, что ближайшее медобследование станет для игрока решающим.

Напомним, что Джан получил травму спины в середине марта во время матча с «Уотфордом» и с тех пор не выходил на поле.