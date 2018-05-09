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    «Челси» — «Хаддерсфилд Таун»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Челси — Хаддерсфилд Таун: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.05.2018)

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    •  Челси — Хаддерсфилд Таун21:45
    В 21:45 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Челси» — «Хаддерсфилд Таун».

    Последний матч между собой: «Хаддерсфилд Таун» — «Челси» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Челси» — «Хаддерсфилд Таун». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Чье желание сильнее?«Челси» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на перенесенный матч 35-го тура английского чемпионата по футболу 9 мая
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