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    Шляхтин: «Крылья Советов» так и будут кататься в лифте «ФНЛ-Премьер-лига-ФНЛ»

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    Дмитрий Шляхтин
    На фото:Дмитрий Шляхтин
    Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что не видит перспектив у клуба и задумывается об уходе из проекта.

    «Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься в лифте: "ФНЛ-премьер-лига-ФНЛ-премьер-лига". Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьезных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти с этого проекта. Я не вижу перспектив. Регион не добавит, а тянуть все время на жилах – это нереально», — сказал Шляхтин в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен еще остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 миллионов погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых – это не много. Но для нас – значительно», — добавил президент «Крыльев».

    Напомним, «Крылья Советов» уже обеспечили себе выход в РФПЛ.

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