Черчесов: Позиция Березуцких по сборной не изменилась

Главный тренерзаявил, чтоне вернутся в национальную команду для участия в ЧМ-2018.

«Могу сказать, что перед матчем с "Зенитом" я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко. Тем не менее позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков», — сказал Черчесов.

«Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», — добавил главный тренер российской сборной.

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Напомним, в марте Василий Березуцкий заявил, что он с братом окончательно завершили выступления за сборную России.