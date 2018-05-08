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    Черчесов: Позиция Березуцких по сборной не изменилась

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    Братья Березуцкие
    На фото:Братья Березуцкие
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Алексей и Василий Березуцкие не вернутся в национальную команду для участия в ЧМ-2018.

    «Могу сказать, что перед матчем с "Зенитом" я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко. Тем не менее позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков», — сказал Черчесов.

    «Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», — добавил главный тренер российской сборной.

    Черчесов: Джикия, Васин и Кокорин точно не сыграют на ЧМ-2018

    Напомним, в марте Василий Березуцкий заявил, что он с братом окончательно завершили выступления за сборную России.

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