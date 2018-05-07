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    Сарри: Концентрируюсь на заключительных матчах «Наполи» и не думаю об уходе

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    Маурицио Сарри
    На фото:Маурицио Сарри
    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после матча с «Торино» (2:2) прокомментировал свое будущее.

    «Я сконцентрирован на двух заключительных матчах. Мы должны победить и установить рекорд клуба по набранным очкам. Знаю, что в течение двух этих недель я буду злиться, уверен в этом.

    После этих матчей у меня будет 10 дней, чтобы обсудить свое будущее. У меня в контракте есть пункт об отступных в размере 8 миллионов евро, но сумма уменьшится до 500 тысяч евро, если я решу уйти.

    Останусь ли я в "Наполи", если клуб подпишет сильных игроков и не продаст никого из своих звезд? Слишком много "если" в этом вопросе», – сказал Сарри Calciomercato.it.

    «Наполи» отстает на 6 очков от «Ювентуса» в турнирной таблице серии А.

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