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    «Рубин» — «Уфа»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Рубин — Уфа (07.05.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Рубин — Уфа19:30
    В 19:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Рубин» — «Уфа».

    Последний матч между собой: «Уфа» — «Рубин» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рубин»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Рубин» — «Уфа». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Порадуют ли команды болельщиков забитыми мячами?«Рубин» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 мая
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