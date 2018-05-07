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    Орлов: Манчини не выполнил задачи, ему надо уходить из «Зенита»

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    Геннадий Орлов
    На фото:Геннадий Орлов
    Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что Роберто Манчини должен уйти из «Зенита» после проваленного сезона.

    «Мне кажется, Манчини надо уходить из "Зенита". Он не выполнил тех задач, которые перед ним ставились. Была задача попасть в тройку, а команда только пятая. Если не попал в тройку и не выполнил задачи, то уходи. Начинал Роберто великолепно, 11 туров "Зенит" не знал поражений. Но всегда смотри на табло — впервые за девять лет клуб не попал в тройку», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит», передает «Чемпионат».

    Манчини отказался говорить об отставке после поражения от «Локомотива»

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Манчини может возглавить сборную Италии.

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