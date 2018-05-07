Семин хочет подписать двух игроков сборной Перу

Главный тренерзаявил, что хотел бы видеть в команде двух игроков— полузащитникаи нападающего

«Я хотел бы видеть Флореса и Руидиаса в своей команде, так как слежу за сборной Перу и знаю, насколько там хорошие игроки. Они квалифицировались на чемпионат мира. Я хотел бы приобрести даже Хосе Паоло Герреро, но, боюсь, он слишком дорогой», — цитирует Семина «Чемпионат» со ссылкой на Libero.

Отметим, что 23-летний Флорес выступает за датский «Ольборг», а 27-летний Руидиас защищает цвета мексиканской «Морелии».

Пейчинович хотел бы остаться в «Локомотиве»

Напомним, за «Локомотив» с января 2017 года выступает перуанец Джефферсон Фарфан.