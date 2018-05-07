ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Черчесов: Джикия, Васин и Кокорин точно не сыграют на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о процессе формирования заявки команды на домашний чемпионат мира.

    «11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовём 27-28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира. Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней.

    Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трем игрокам мы имеем полную ясность – они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьезные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • ЧМ-2018: Девиз для сборной, нехватка билетов и конец долгостроям
  • Последние новости о подготовке России к чемпионату мира-2018
    •
  • 04/05
    • На 3-м тестовом матче в Нижнем Новгороде ожидается 39 тысяч зрителей
  • 28/04
    • Черчесов: Шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные
  • 27/04
    • «Самара Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию
  • 27/04
    • Швец: Мне нравится девиз «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Борьба продолжается. «Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за серебро
  • Расклады перед заключительным туром чемпионата России
    •
  • ЦСКА убил надежду «Зенита» на Лигу чемпионов
  • Разгром армейцами тульского «Арсенала» — в нашем обзоре прессы
  • Новый сценарий для фильма. Семин утер нос критикам
  • СМИ – о победе «Локомотива» в чемпионате России сезона 2017/18
    •
  • Отказники Гвардиолы. Где они сейчас
  • Перед чемпионским сезоном «Манчестер Сити» покинуло большое количество футболистов, что было неизбежной частью процесса создания команды Пепа Гвардиолы
    •
  • «Шахтер» воспользовался подарком
  • «Горняки» победили «Зарю» и оторвались от «Динамо» на пять очков
    •
  • Отдали титул, но вышли в Лигу чемпионов. «Спартак» победил команду Карпина
  • СМИ – победе «красно-белых» над «Ростовом»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Будет ли третья подряд разгромная победа России?
  • Белоруссия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая
  • 1,60
    •
  • Одержит ли Чехия первую чистую победу на чемпионате мира?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 8 мая
  • 1,81
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 17:47
    • Рибери продлил контракт с «Баварией»
  • Ничья и поражение отделяют «Ливерпуль» от Лиги Европы
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Ливерпуль»
    • 16:28
  • 15:44
    • Агент: Пашаличу нравится «Спартак»
  • 15:00
    • Финал Лиги чемпионов обслужит сербская бригада арбитров
  • 14:50
    • СМИ: Девич отсудил у «Ростова» почти 40 млн рублей
  • Злобное «Эль Класико». Месси превзошел Роналду в родных стенах
  • Итоги выступлений каждого участника минувшего поединка 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом»
    • 14:32
  • 10:54
    • Бабаев: ЦСКА ведет переговоры о возвращении Еременко
  • 10:38
    • Джеррард хочет пригласить в «Рейнджерс» нападающего «Ливерпуля»
  • Третий трофей сезона для парижан
  • «Ле Эрбье» — ПСЖ. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка Франции по футболу 8 мая
    • 1,63Завтра в 22:05
  • 09:56
    • Ахметов покинул «Рубин» в качестве свободного агента
  • Кто вылетит в Чемпионшип?
  • «Суонси» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 8 мая
    • 2,62Завтра в 21:45
  • 09:22
    • Луис Суарес признался, что нарушил правила в эпизоде со вторым голом «Барселоны»
  • 08:47
    • Каррера: Я хочу продолжить работу со «Спартаком»
  • Судья затмил «Реал» и «Барселону»
  • Реакция спортивных СМИ на огненное «эль класико» в Барселоне
    • 02:14
  • 01:04
    • Зидан: Надеюсь, травма Роналду не окажется серьезной
  • 00:49
    • Сарри: Концентрируюсь на заключительных матчах «Наполи» и не думаю об уходе
  • 00:06
    • «Марсель» взял верх над «Ниццей»
  • 23:53
    • Ундер принес «Роме» победу над Кальяри
  • Примера. «Эль класико» без победителя, «Атлетико» уступил «Эспаньолу», «Валенсия» проиграла в Вильярреале
  • Обзор матчей 36-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:48
  • 23:42
    • «Реал» и «Барселона» не выявили победителя
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус