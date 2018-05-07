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    Злобное «Эль Класико». Месси превзошел Роналду в родных стенах

    Итоги выступлений каждого участника минувшего поединка 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом»

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
    twitter.com/fcbarcelona
    Каталонская «Барселона» на «Камп Ноу» поделила очки с мадридским «Реалом» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании. В поединке было все: голы, фолы, полемика, сэйвы, травмы и многое другое. Игроки не всегда оставались на первом плане из-за спорных решений рефери, но именно мастерство футболистов все равно сыграло ключевую роль в итоговом счете. В своем материале для squawka.com Мухаммад Батт выставил оценки игрокам обеих команд.

    «Барселона»

    Марк-Андре тер Штеген — 7/10

    Немецкий кипер совершил несколько классных сэйвов в первом тайме, отразив в том числе удары Криштиану Роналду. Правильный выбор позиции позволил тер Штегену решить массу проблем команды в защите.

    Серхи Роберто — 3/10

    Совершил превосходный кросс и отдал классную голевую передачу на Суареса, но сам постоянно не успевал закрывать свой флаг во время атак «Реала». Толкнул Марсело, за что по праву был удален перед самым перерывом.

    Жерар Пике — 7/10

    Должен был плотнее опекать Криштиану, когда тот забивал свой гол. Тем не менее, очень хорошо отработал в защите, когда «Барселона» осталась в меньшинстве и пыталась удержать счет. Кроме того, Пике совершил большое количество успешных подключений к атакам, учитывая его позицию.

    Самуэль Умтити — 5/10

    Упустил Бензема, когда тот отправил мяч головой прямо на ногу Криштиану. Плохо действовал позиционно во время проведения каждого из мадридских голов.

    Жорди Альба — 5/10

    Очень хорошо действовал в обороне по ходу почти всего матча, но однозначно наработал на пенальти, когда снес Марсело в штрафной каталонцев, а судья это проигнорировал.

    Филиппе Коутиньо — 6/10

    Играл в целом неплохо. Сделал несколько важных передач, в том числе принял участие в голевой атаке, а также сумел вывести Месси один на один с вратарем. Покинул поле в перерыве, когда «Барселона» была вынуждена перестраиваться из-за удаления.

    Иван Ракитич — 8/10

    Настоящий мастер-класс от плеймейкера, действующего в центре поля. Особенно великолепно действовал, когда команда осталась вдесятером. Постоянно бежал, прессинговал, перехватывал мяч и потом правильно им распоряжался. Ракитич проводит классный сезон, а эта игра была его кульминацией.

    Серхио Бускетс — 7/10

    Действовал с типичной для него уверенностью. Нельзя назвать игру Бускетса безупречной, потому что допустил ошибку, когда «Реал» забивал один из голов, но в целом был хорош.

    Андрес Иньеста — 5/10

    Несколько прекрасных касаний в его активе есть, но ничего значительного ветеран не совершил. Игра проходила мимо него. Не справился с интенсивностью действий на поле и был заменен на Паулиньо.

    Лионель Месси — 8/10

    Хорошо сыграл в роли плеймейкера, хотя некоторые из его передач были абсурдными. Действия Лео из глубины позволили команде даже в меньшинстве чувствовать себя спокойно и контролировать ситуацию. Упустил прекрасный шанс в первом тайме, но компенсировал свой промах потрясающим голом, который вывел «Барсу» вперед после перерыва. Без проблем ушел от защитников «Реала» и пробил в угол ворот мимо Кейлора Наваса.

    Луис Суарес — 7/10

    Супер-удар, который вывел «Барселону» вперед в начале игры. Проход и передача на Месси, после которой Лео забил второй мяч. Оформил дабл-дабл в нынешнем сезоне Примеры.

    Нелсон Семеду — 8/10

    Заменил Коутиньо в перерыве и сразу надежно закрыл правый фланг обороны «Барселоны», придав своими действиями уверенности партнерам.

    Паулиньо — 5/10

    На 58-й минуте заменил Иньесту. Играл энергично, но не добавил контроля над ситуацией. Не помог улучшить контратаки своей команды, постоянно нуждался в поддержке партнеров.

    Пако Алькасер — без оценки, вышел на 92-й минуте.

    «Реал»

    Кейлор Навас — 7/10

    Классно рушил многие атаки «Барселоны». Особенно запомнился невероятный сэйв, когда Месси мог делать счет 3:1.

    Начо — 5/10

    Очень надежно отработал в защите, если не считать неудачные дуэли с невероятным Суаресом. А вот атаке не помог ничем. Был заменен на 68-й минуте, после чего мадридцы сравняли счет.

    Рафаэль Варан — 8/10

    Спокойно отработал на своей позиции. Единственная ошибка — он не смог остановить Суареса, который создал условия для второго гола. Да и это нельзя назвать грубой ошибкой конкретно Варана. Француз действовал тихо и надежно.

    Серхио Рамос — 6/10

    Запомнился в стычке с Луисом Суаресом, которая повлекла за собой агрессию Месси. Шикарная провокация. Кроме того, он отлично защищался и постоянно вступал в споры с арбитром, как делает это всегда.

    Марсело — 7/10

    Постоянно шел вперед, но откровенно симулировал, когда изображал травму лица, хотя Серхи Роберто ударил его в плечо. Постоянно держал в напряжении «Барселону» — своими выходками и подключениями в атаку.

    Каземиро — 6/10

    Сделал не так уж много, чтобы говорить о чем-то конкретно. После удаления в составе «Барселоны» работы в центре поля у бразильца стало совсем мало.

    Лука Модрич — 7/10

    Умелое обращение с мячом, которое украшает действия «Реала» в целом. Помогал в обороне, хорошо двигался и успевал за ходом событий даже в концовке встречи.

    Тони Кроос — 6/10

    Блестящий кросс и навес на Бензема, который привел к голу Роналду. Без этого момента остался бы серым прохожим в этой игре.

    Гарет Бэйл — 7/10

    Кто-то считает, что его следовало удалить в первом тайме за фол на Умтити. После перерыва Бэйл стал героем, когда в касание забил второй гол «Реала». Настоящий шедевр, здесь и приукрасить нечего.

    Криштиану Роналду — 7/10

    Отлично показал голевое чутье, когда отправил мяч в сетку после удара головой Бензема. Без этого гола можно назвать действия португальца расточительными, пару шансов забить он в итоге упустил.

    Карим Бензема — 7/10

    В очередной раз показал класс в важном матче, принял участие в голевой атаке, всегда действовал предельно четко, продумывал каждую передачу. Оформил дабл-дабл в нынешнем сезоне по голам и ассистам (10 и 10) во всех турнирах.

    Марко Асенсио — 7/10

    Заменил Криштиану в перерыве. Делал мало полезного, но в итоге нашел разрезным пасом Гарета Бэйла, который воспользовался идеальной передачей и забил.

    Лукас Васкес — 6/10

    Вышел на поле на 66-й минуте вместо Начо. В некоторой степени добавил ширины атакам «Реала».

    Матео Ковачич — без оценки, вышел на 84-й минуте.

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