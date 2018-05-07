Бабаев: ЦСКА ведет переговоры о возвращении Еременко

Московский ЦСКА имеет договоренность с футболистомо возвращении полузащитника в столичную команду после окончания дисквалификации, сейчас ведутся переговоры, этот вопрос должен быть решен в мае. Об этом сообщил генеральный директор клуба

«Журналисты немного не так интерпретировали слова. Речь идет о том, что мы с Романом и его агентом на связи, и нельзя исключать того, что Рома вернется. По крайней мере, при прочих равных у нас есть договоренность, что, конечно, он должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре. Мы не исключаем такую возможность, но говорить об этом, как о состоявшемся факте, пока невозможно.

С августа он может начать тренироваться, поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет — он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно — есть вероятность, что в мае этот вопрос будет так или иначе решен. Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы, которые имеют значение и для нас, и для Романа. Скажу так: из российских вариантов на 90 процентов это ЦСКА, а из экзотических — там, где деньги», — цитирует ТАСС Бабаева.

Напомним, что Еременко был дисквалифицирован 18 ноября 2016 года из-за того, что в его допинг-пробе были найдены следы кокаина.