«Зенит» не попал в Лигу чемпионов в третий раз подряд

Таким образом, в следующем сезоне «сине-бело-голубые» вновь не выступят в Лиге чемпионов. Это уже третий раз подряд, когда петербуржцам не удается квалифицироваться в сильнейший клубный турнир Европы.
Два предыдущих чемпионата России «Зенит» под руководством Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу заканчивал на третьем месте в РФПЛ, которое до этого сезона давало только возможность играть в Лиге Европы.
Хет-трик Чалова позволил ЦСКА разгромить «Арсенал»
В текущем сезоне «Зенит», идущий пятым, сохраняет шансы подняться на четвертую строчку таблицы РФПЛ.