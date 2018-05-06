«Зенит» не попал в Лигу чемпионов в третий раз подряд

Победа московского ЦСКА над тульским «Арсеналом» со счетом 6:0 в 29-м туре чемпионата России лишилашансов пробиться в тройку сильнейших по итогам сезона 2017/18.

Календарь и таблица РФПЛ

Таким образом, в следующем сезоне «сине-бело-голубые» вновь не выступят в Лиге чемпионов. Это уже третий раз подряд, когда петербуржцам не удается квалифицироваться в сильнейший клубный турнир Европы.

Два предыдущих чемпионата России «Зенит» под руководством Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу заканчивал на третьем месте в РФПЛ, которое до этого сезона давало только возможность играть в Лиге Европы.

Хет-трик Чалова позволил ЦСКА разгромить «Арсенал»

В текущем сезоне «Зенит», идущий пятым, сохраняет шансы подняться на четвертую строчку таблицы РФПЛ.