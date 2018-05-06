Пейчинович хотел бы остаться в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива»рассказал о планах на будущее.

«Контракт заканчивается, и пока тишина. Посмотрим, что будет в следующую пару недель. Что-то уже предлагали, переговоры идут. Я хочу остаться в команде, потому что чувствую себя здесь, как в семье, и вместе у нас получается выигрывать.

Я очень счастлив. 14 лет "Локомотив" не выигрывал чемпионство, и я рад, что нахожусь в этот момент в команде, а за последние четыре года два раза выиграл Кубок России и один – чемпионат.

Надеюсь, что в будущем мы будем еще больше побеждать. Поздравляю всех ребят, болельщиков, которые очень хорошо и красиво нас поддерживали весь сезон», — цитирует Пейчиновича ТАСС.

Сербский защитник играет за «Локомотив» с 2014 года, став с командой чемпионом России и дважды выиграв Кубок страны.