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    Пейчинович хотел бы остаться в «Локомотиве»

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    Неманья Пейчинович
    На фото:Неманья Пейчинович
    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о планах на будущее.

    «Контракт заканчивается, и пока тишина. Посмотрим, что будет в следующую пару недель. Что-то уже предлагали, переговоры идут. Я хочу остаться в команде, потому что чувствую себя здесь, как в семье, и вместе у нас получается выигрывать.

    Я очень счастлив. 14 лет "Локомотив" не выигрывал чемпионство, и я рад, что нахожусь в этот момент в команде, а за последние четыре года два раза выиграл Кубок России и один – чемпионат.

    Надеюсь, что в будущем мы будем еще больше побеждать. Поздравляю всех ребят, болельщиков, которые очень хорошо и красиво нас поддерживали весь сезон», — цитирует Пейчиновича ТАСС.

    Сербский защитник играет за «Локомотив» с 2014 года, став с командой чемпионом России и дважды выиграв Кубок страны.

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