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    «Марсель» — «Ницца»: онлайн-трансляция начнется в 22:05

    Марсель — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.05.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Ницца Календарь Лиги 1
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    •  Марсель — Ницца22:05
    В 22:05 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Марсель» — «Ницца».

    Последний матч между собой: «Ницца» — «Марсель» 2:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ницца»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Марсель» — «Ницца». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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