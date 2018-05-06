«Ипсвич» — «Мидлсбро»: онлайн-трансляция начнется в 14:30

В 14:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Ипсвич» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ипсвич»).

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