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    Игнатьев: «Локомотиву» следовало подписать пожизненный контракт с Семиным

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    Борис Игнатьев
    На фото:Борис Игнатьев
    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал решение руководства «Локомотива» продлить соглашение с наставником команды Юрием Семиным.

    «Руководство "Локомотива" приняло самое справедливое и необходимое для клуба решение — продлить контракт с Семиным. А вообще-то надо было с ним подписать пожизненный контракт, чтобы он был вместе с "Локомотивом" до тех пор, пока ему только хочется. Болельщики и так будут его всегда чтить и с пониманием к нему относиться, но это было бы важно не только для развития "Локомотива", но и всего нашего футбола», — цитирует Игнатьева «РИА Новости».

    «Семин — уникальный человек. Никто, наверное, не испытывал всего того, что испытывает тренер. Каждый раз серьезнейшее давление со стороны прессы, руководства, понимающего в футболе и дающего свои указания и наставления, и надо их убеждать, срываться с определенного человеческого ритма. Вот Семин это умеет.

    У него нет проходных дней и годов, он все время занят поиском новых форм работы. Сейчас все будут отдыхать, а он обязательно поедет на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а потом будет смотреть большинство матчей чемпионата мира. И не просто смотреть – с сигарой и шампанским, а будет анализировать, формировать для себя новое понимание тенденций развития футбола.

    Он умеет быстро отходить от всего положительного и негативного. Он никогда не будет праздновать, ходить и рассказывать, как эти победы ему достались. Для него это нормальный рабочий процесс, от которого он получает огромное удовольствие. Но в то же время не упивается своей значимостью».

    Ранее «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Семиным по схеме «1+1». Вчера, 5 мая, команда на своем поле в матче 29-го тура чемпионата России победила «Зенит» со счетом 1:0 и досрочно завоевала титул.

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