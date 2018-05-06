«Челси» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 4:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

В 18:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 6 мая

Сложится ли паззл интересной игры? «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 6 мая

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