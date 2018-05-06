«Челси» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Тьемуа Бакайоко, Victor Moses, Оливье Жиру.
«Ливерпуль»: Loris Karius, Натаниэл Клайн, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Trent Alexander-Arnold, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садио Мане.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Челси» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 4:0.