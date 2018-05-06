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    «Реал» и «Барселона» не выявили победителя

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Барселоной» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

    Каталонцы открыли счет на 10-й минуте. Роберто прошёл по правому флангу и выполнил отличный кросс в штрафную. Месси отвлёк на себя внимание защитников, которые забыли про Суареса. Луис на дальней штанги добрался до мяча и в касание мощно пробил в дальний угол, поймав Наваса на противоходе.

    На 14-й минуте счет стал равным. Роналду вошёл в штрафную слева, покатил мяч на Крооса. Тот навесил на дальнюю штангу, Бензема сбросил мяч в центр вратарской, где уже был Криштиану, протолкнувший мяч в сетку.

    В добавленное к первому тайму время «Барселона» осталась в меньшинстве. Марсело толкнул Роберто перед штрафной «Барселоны», Серхи ответил сильной пощёчиной, причём со сжатой в кулак ладонью, получив прямую красную карточку.

    Вновь хозяева вышли вперед на 52-й минуте. Суарес на левом фланге рванул вперёд, сместился к штрафной и выполнил поперечную передачу на Месси. Лионель сместился обратно в направлении партнёра, пытаясь убежать от защитника, и с бильярдной точностью уложил мяч под ближнюю штангу.

    Отыгрались мадридцы на 72-й минуте. Гарет Бэйл перед штрафной получил мяч от Асенсио, прицелился и выполнил роскошный кручёный удар под левую штангу. Тер Штеген дотянуться не сумел.

    После этого матча «Барселона» с 87 очками возглавляет таблицу, а «Реал» с 72 очками на 3-м месте.

    Чемпионат Испании. 36-й тур
    «Барселона» – «Реал» – 2:2 (1:1)
    Голы: Луис Суарес, 10 (1:0). Криштиану Роналду, 14 (1:1). Месси, 52 (2:1). Бэйл, 72 (2:2).«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Филиппе Коутинью (Семеду, 46), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулинью, 58), Месси, Луис Суарес (Пако Алькасер, 90+2).«Реал»: Навас, Начо (Васкес, 68), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 46).Предупреждения: Начо, 12. Варан, 31. Луис Суарес, 44. Серхио Рамос, 44. Месси, 45. Бэйл, 76. Марселу, 77. Ракитич, 85.Удаление: Серхи Роберто, 45+3.
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