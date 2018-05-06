«Реал» и «Барселона» не выявили победителя

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Каталонцы открыли счет на 10-й минуте. Роберто прошёл по правому флангу и выполнил отличный кросс в штрафную. Месси отвлёк на себя внимание защитников, которые забыли про Суареса. Луис на дальней штанги добрался до мяча и в касание мощно пробил в дальний угол, поймав Наваса на противоходе.

На 14-й минуте счет стал равным. Роналду вошёл в штрафную слева, покатил мяч на Крооса. Тот навесил на дальнюю штангу, Бензема сбросил мяч в центр вратарской, где уже был Криштиану, протолкнувший мяч в сетку.

В добавленное к первому тайму время «Барселона» осталась в меньшинстве. Марсело толкнул Роберто перед штрафной «Барселоны», Серхи ответил сильной пощёчиной, причём со сжатой в кулак ладонью, получив прямую красную карточку.

Вновь хозяева вышли вперед на 52-й минуте. Суарес на левом фланге рванул вперёд, сместился к штрафной и выполнил поперечную передачу на Месси. Лионель сместился обратно в направлении партнёра, пытаясь убежать от защитника, и с бильярдной точностью уложил мяч под ближнюю штангу.

Отыгрались мадридцы на 72-й минуте. Гарет Бэйл перед штрафной получил мяч от Асенсио, прицелился и выполнил роскошный кручёный удар под левую штангу. Тер Штеген дотянуться не сумел.

После этого матча «Барселона» с 87 очками возглавляет таблицу, а «Реал» с 72 очками на 3-м месте.