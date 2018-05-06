Барбоза: Эдер всем всё доказал в матче с «Зенитом»

Известный португальский агентзаявил, что его клиент, форвард «Локомотива»доказал, что клуб не зря его подписал.

Португалец стал автором победного мяча в матче 29-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0). Благодаря победе «Локо» оформил чемпионский титул.

«Конечно, Эдер заслужил золотой гол в ворота "Зенита". Он оказался в нужное время в нужном месте и справился со своей задачей – забивать голы.

Действительно, он забил такой же важный мяч, как в финале Евро-2016. Я не думаю, что это происходит случайно. Знаю Эдера, он может преодолевать трудные ситуации.

Нисколько не удивлен, что именно этот форвард стал человеком, повлиявшим на результат в матче с "Зенитом". Как я и говорил ранее, Эдеру будет легче играть во второй половине сезона.

Он впервые в жизни приехал играть в российский чемпионат, прошел период адаптации и сейчас набрал оптимальные кондиции.

Не знаю, насколько дорогим для "Локомотива" является Эдер, это вопрос к руководству клуба. Всех, кто сомневался в Эдере, в том числе Селюка, нужно теперь спросить, что они думают о футболисте, который забил решающий гол сезона. Мне кажется, Эдер все доказал в матче с "Зенитом".

Вопрос о новом контракте — к руководству "Локомотива". Я могу лишь сослаться на слова Юрия Семина. Тренер сказал, что Эдер достоин того, чтобы продолжать выступления за "Локомотив".

Палыч лучше всех знает состояние своих футболистов, Сёмину можно доверять в данном вопросе», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».