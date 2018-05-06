«Арсенал» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Арсенал»: Петр Чех, Кэлум Чемберс, Эктор Бельерин, Konstantinos Mavropanos, Зеад Колазинак, Henrikh Mkhitaryan, Джек Уилшир, Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Гранит Джака, Александр Ляказетт.
«Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Джеффри Хендрик, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс.
Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Арсенал» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.