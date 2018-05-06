ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.05.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Бернли Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Арсенал — Бёрнли18:30
    В 18:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Арсенал» — «Бёрнли».

    Составы команд:

    «Арсенал»: Петр Чех, Кэлум Чемберс, Эктор Бельерин, Konstantinos Mavropanos, Зеад Колазинак, Henrikh Mkhitaryan, Джек Уилшир, Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Гранит Джака, Александр Ляказетт.

    «Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Джеффри Хендрик, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс.

    Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Арсенал» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    У команд сработают привычки«Арсенал» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ 6 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Отказники Гвардиолы. Где они сейчас
  • Перед чемпионским сезоном «Манчестер Сити» покинуло большое количество футболистов, что было неизбежной частью процесса создания команды Пепа Гвардиолы
    •
  • Шанс впечатлить Моуринью
  • Разбор игры шести футболистов «МЮ», которые получили шанс обосновать свои претензии на попадание основной состав
    •
  • 06/05
    • «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» интересуются Смоловым
  • 06/05
    • Шесть футболистов претендуют на звание игрока сезона в АПЛ
  • 06/05
    • «Манчестер Сити» не забил «Хаддерсфилду»
  • 06/05
    • Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед»
  • 05/05
    • Касорла покинет «Арсенал»
  • 04/05
    • Симеоне пропустит финал Лиги Европы из-за дисквалификации
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • «Золотой» гол Эдера. «Локомотив» оформил первое чемпионство за 14 лет
  • Реакция СМИ на победу «железнодорожников» над «Зенитом»
    •
  • Отдали титул, но вышли в Лигу чемпионов. «Спартак» победил команду Карпина
  • СМИ – победе «красно-белых» над «Ростовом»
    •
  • «Реал» нацелен огорчить «Барселону» в последнем «Класико» Иньесты
  • Превью особенного «Эль Класико» «Барселона» — «Реал»
    •
  • Шанс впечатлить Моуринью
  • Разбор игры шести футболистов «МЮ», которые получили шанс обосновать свои претензии на попадание основной состав
    •
  • Сценарий «Атлетико» и воскрешение «Марселя»
  • Реакция прессы на итог полуфиналов Лиги Европы
    •
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия забросит Австрии меньше шайб чем Франции
  • Австрия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 6 мая
  • 2,02
    •
  • Выиграет ли «Барселона» последнее «класико» Иньесты?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая
  • 1,85
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 18:08
    • «Бордо» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном»
  • 18:03
    • «Крылья Советов» вслед за «Оренбургом» вышли в РФПЛ
  • 17:56
    • «Челси» — «Ливерпуль»: Салах сыграет с первых минут
  • 17:55
    • «Наполи» не смог обыграть «Торино» и прекратил борьбу за титул
  • 17:37
    • Пейчинович хотел бы остаться в «Локомотиве»
  • 17:29
    • «Кардифф» вернулся в английскую Премьер-лигу
  • АПЛ. «МЮ» проиграл «Брайтону», «Сток» вылетел, «Челси» — «Ливерпуль»
  • Подробности матчей 37-го тура английской Премьер-лиги
    • 17:24
  • 17:22
    • «Манчестер Сити» не забил «Хаддерсфилду»
  • 17:10
    • Ничья «Енисея» вывела «Оренбург» в РФПЛ
  • 16:08
    • «Амкар» разобрался с «Уралом» на выезде
  • 15:32
    • «Интер» уничтожил «Удинезе» на выезде
  • 15:08
    • «Алавес» легко обыграл «Малагу»
  • 14:27
    • Шесть футболистов претендуют на звание игрока сезона в АПЛ
  • 14:18
    • Игнатьев: «Локомотиву» следовало подписать пожизненный контракт с Семиным
  • Отказники Гвардиолы. Где они сейчас
  • Перед чемпионским сезоном «Манчестер Сити» покинуло большое количество футболистов, что было неизбежной частью процесса создания команды Пепа Гвардиолы
    • 13:51
  • Когда задачи на сезон выполнены
  • «Леганес» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 мая
    • 1,58Завтра в 22:00
  • 10:46
    • Филимонов в конце сезона завершит игровую карьеру
  • 10:21
    • Руни поддержал перенесшего операцию Фергюсона
  • 09:58
    • Лихтштайнер покинет «Ювентус» по окончании сезона
  • 09:40
    • «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» интересуются Смоловым
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус